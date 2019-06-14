Станислав Черчесов: "Я за то, чтобы был лимит на легионеров в заявке"

– Ваше мнение по поводу лимита?

– Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию! Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально. Клубы будут подходить к покупкам иначе. Наверно, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда.

– А полная отмена лимита негативно скажется на нашем футболе? Вы считаете, что лимит это протекция для наших игроков? Или, если отменят лимит, то вам будет не из кого выбирать?

– Мне всегда будет из кого выбрать. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова