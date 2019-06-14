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Станислав Черчесов: "Я за то, чтобы был лимит на легионеров в заявке"

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Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова – о матчах с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), воспоминаниях о чемпионате мира-2018 и возможных реформах российского футбола.
 
1 июля 2018. Москва. 1/8 финала чемпионата мира. Испания – Россия – 1:1 (3:4 по пенальти). Радость главного тренера сборной России Станислава Черчесова после гола Артема Дзюбы с пенальти.Станислав Черчесов: "Наших парней везде ждут, они собирают стадионы. Это тоже наследие ЧМ-2018"

– Ваше мнение по поводу лимита?

– Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию! Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально. Клубы будут подходить к покупкам иначе. Наверно, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда.

– А полная отмена лимита негативно скажется на нашем футболе? Вы считаете, что лимит это протекция для наших игроков? Или, если отменят лимит, то вам будет не из кого выбирать?

– Мне всегда будет из кого выбрать. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова

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