Стало известно, сколько Вагнер будет получать в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», зарплата форварда Вагнера Лав в ЦСКА согласно проекту годового контракта предусматривает выплату 800 тысяч евро плюс бонусы за достижения. Официальное объявление о переходе 35-летнего бразильца ожидается в самое ближайшее время.

Вагнер Лав защищал цвета армейцев с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в ЦСКА, где играл до 2012 года. После этого футболист подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, а затем уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав принял участие в 259 матчах и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.