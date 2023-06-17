Стало известно, от кого зависит переход Кузяева в «Бешикташ»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером турецкой команды Шенолом Гюнешем, сообщает Sabah.

Пока «Бешикташ» не делал официального предложения Кузяеву, но если специалист одобрит переход, сделка будет незамедлительно завершена.

Действующий контракт российского хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.