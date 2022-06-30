Федотов — о ЦСКА: «Это великий клуб с традициями. Однозначно — это шаг вперед, это новый вызов»
Новый тренер ЦСКА Федотов прокомментировал работу с московским клубом
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» оценил работу с армейским клубом.
«Я хотел работать в ЦСКА. Не мог отказаться от предложения? Отказаться можно от всего. Но ЦСКА — это великий клуб с традициями. Однозначно, это шаг вперед. Это новый вызов. Причем, очень серьезный вызов», — сказал Федотов «СЭ».
15 июня московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста. Контракт тренера с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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