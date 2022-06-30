Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» оценил работу с армейским клубом.

«Я хотел работать в ЦСКА. Не мог отказаться от предложения? Отказаться можно от всего. Но ЦСКА — это великий клуб с традициями. Однозначно, это шаг вперед. Это новый вызов. Причем, очень серьезный вызов», — сказал Федотов «СЭ».

15 июня московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста. Контракт тренера с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.