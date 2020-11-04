Стали известны условия контракта Миранчука с «Локомотивом»: зарплата, бонус и отступные
18:44
Стали известны подробности нового контракта полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Как утверждает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, зарплата 25-летнего футболиста останется на прежнем уровне: 2 миллиона евро в год без бонусов.
При этом хавбек также получил бонус за переподписание соглашения в размере примерно 2 миллионов евро.
Сумма отступных за Миранчука выросла с 8 до более чем 15 миллионов евро, плюс ему пообещали 15 процентов от дохода с трансфера в другой клуб.
Новый контракт Миранчука рассчитан до 2024 года.
В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локо» 16 матчей и забил 4 мяча, включая два гола в Лиге чемпионов в ворота «Баварии» (1:2) и «Атлетико» (1:1).
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