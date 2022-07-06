В «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали идею проведения Кубка РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб не поддержал идею проведения Кубка РПЛ.

«У нас есть вопросы. Идеи турнира привлекательны, но есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Это и позиция РФС, и логистика, и некие проблемы с финансированием. Мы обозначаем эти проблемы, но нет понимания, как их решать», — сказал Еремякин «СЭ».

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.