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Сегодня, 12:42

В «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали идею проведения Кубка РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб не поддержал идею проведения Кубка РПЛ.

«У нас есть вопросы. Идеи турнира привлекательны, но есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Это и позиция РФС, и логистика, и некие проблемы с финансированием. Мы обозначаем эти проблемы, но нет понимания, как их решать», — сказал Еремякин «СЭ».

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.

Футбол
РПЛ
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