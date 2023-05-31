Стала известна причина инсульта у бывшего полузащитника «Спартака» Гаврилова

Сын бывшего полузащитника «Спартака» Юрия Гаврилова Василий Гаврилов рассказал о причинах инсульта у его отца.

«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60 процентов перекрыла подачу крови. Сейчас врачи проводят все необходимые манипуляции — они поставят стент или растворят эту бляшку. Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации. Тромбы в венах — непредсказуемая история: сейчас тебе может ничего не угрожать, но произойти может всякое», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.

Во вторник, 30 мая, стало известно, что 70-летний Юрий Гаврилов госпитализирован и находится в реанимации.