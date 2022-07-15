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Сегодня, 16:20

Полузащитник Владимир Хубулов перешел в «Крылья Советов» из «Алании»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Хубулов.
Фото ФК «Крылья Советов».

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал соглашение с командой на четыре года, сообщает сайт самарцев.

За «Крылья» Хубулов будет играть под 17-м номером.

В прошлом сезоне на счету Хубулова 29 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Всего за владикавказцев Владимир сыграл 58 игр, забил 10 мячей и отдал 4 голевых передачи.

21-летний Владимир Хубулов — воспитанник осетинского футбола. Он выступал за вторые команды питерского «Зенита» и грозненского «Ахмата». Также Хубулов играл за юношескую сборную России.

Источник: https://old.pfcks.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19695
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Крылья Советов (Самара)
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