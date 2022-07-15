Полузащитник Владимир Хубулов перешел в «Крылья Советов» из «Алании»

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал соглашение с командой на четыре года, сообщает сайт самарцев.

За «Крылья» Хубулов будет играть под 17-м номером.

В прошлом сезоне на счету Хубулова 29 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Всего за владикавказцев Владимир сыграл 58 игр, забил 10 мячей и отдал 4 голевых передачи.

21-летний Владимир Хубулов — воспитанник осетинского футбола. Он выступал за вторые команды питерского «Зенита» и грозненского «Ахмата». Также Хубулов играл за юношескую сборную России.