Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

- Многие говорят — больше всего на свете Дзюба любит деньги. Готовы опровергнуть?

— Предлагаете выступить в роли его адвоката? Мне кажется, Артем не нуждается в защите — моей уж точно. Могу лишь сказать, что за годы общения с Дзюбой у меня не сложилось о нем впечатления как о человеке меркантильном или алчном.

— Почему вы отговорили его подавать в суд на Леонида Федуна из-за слов про «копейку» и «удавит родных»?

— Как строится любой иск о защите чести и достоинства? Два критерия. Нужно доказать, что фраза носит порочащий характер. И не соответствует действительности.

— Это понятно.

— Со вторым критерием все просто. То, что Дзюба «удавит родных», действительности явно не соответствует. Гораздо сложнее доказать порочащий характер высказывания. Каждая сторона проводит лингвистическую экспертизу... Своим клиентам всегда говорю: «Если не уверены в победе на сто процентов, с таким иском лучше не связываться».

— Трезво.

— Пусть даже что-то обидное про тебя сказали — да плюнь, через неделю все забудут. А пойдешь судиться, начнут полоскать. К тому же суд в нашей стране — дело не быстрое, тянется от 6 до 10 месяцев. Ну и смысл давать лишний повод мусолить свое имя?

— Правильно понимаем, что вы спасли для Дзюбы семь миллионов рублей?

— Совершенно верно. За полгода до того, как закончился его контракт со «Спартаком», Артем подписал соглашение с «Зенитом» и дал интервью клубному сайту. Спартаковскому руководству это не понравилось, Дзюбу оштрафовали.

— Сумма-то какая.

— Приличная. Но и тут история не про алчность или меркантильность Артема. Для него вернуть эти деньги было делом принципа.

В текущем сезоне 32-летний Дзюба провел 28 матчей за «Зенит», забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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