Губерниев назвал Соболева невоспитанным футболистом: «Видимо, он не читает книги»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о решении КДК РФС дисквалифицировать форварда «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за неприличный жест в игре 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Справедливое ли это наказание? Абсолютно. Молодец, что извинился, даже два раза, но наказание соответствует проступку. С моей точки зрения, напрасно отменили красную армейцу, но таково решение КДК.

Что я думаю насчет поведения Соболева? Александр Соболев — невоспитанный футболист, поэтому обсуждать его поведение не хочется. Он, видимо, никогда не был в театре, не читает книги и в школу ходил через пень-колоду. Что спрашивать с человека, который просто невоспитан, необразован и позволяет себе подобное? Пусть четыре матча посидит на лавке», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

21 мая в матче «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником армейцев Вилианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок красно-синих в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.