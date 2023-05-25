В «Сочи» отреагировали на информацию о приобретении словенского футболиста Крамарича

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что летом в клуб перейдет словенский полузащитник Мартин Крамарич.

«Мы будем говорить о трансферах чуть позже. Сейчас идет чемпионат, так что пока комментировать ничего не буду», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Рубашко.

25-летний футболист выступал за такие команды, как «Крка», «Кршко», «Марибор» и «Браво». В чемпионате Словении сезона-2022/23 он провел 31 матч, отметился 12 голами и 6 результативными передачами.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 28 туров.