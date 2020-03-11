Спортивный директор «Тамбова»: «Вся экономика клуба в рублях. Изменение курса никак не отразится»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что изменение валютного курса никак не отразится на функционировании клуба.

— У нас нет валютных контрактов, — подчеркнул Худяков. — Все зарплаты и премии прописаны в рублях. Так что нам нет разницы, какой сейчас курс. Он нас не беспокоит.

Если курс будет плавать и идти вверх, то летние сборы мы, естественно, за границей планировать не будем. Возможно, просчитаем Минск, потому что это относительно нормально по деньгам, а вообще будем смотреть Москву, другие регионы. Многое зависит от того, где мы будем играть и от финансовой составляющей клуба и в стране.

Если говорить о трансферах, то мы никому не платим. Берем только свободных агентов. Вся экономика клуба в рублях. (Дмитрий Зимин)