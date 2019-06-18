Спортивный директор "Тамбова": "Спартак" примем в Мордовии. Будем играть там до сентября"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил "СЭ", что новичок премьер-лиги будет проводить домашние встречи на "Мордовия Арене" в Саранске до того момента, пока на тамбовском стадионе "Спартак" не закончится реконструкция.

– Пока не будет готова наша арена, то есть до конца сентября, будем играть на "Мордовия Арене". Сами знаете, что случилось в Волгограде, сроки восстановления стадиона после затопления неизвестны, а нам нужно заявлять домашнюю арену, – сказал Худяков. – К тому же, нужно порядочно относиться к соперникам, к болельщикам, которые уже планируют поездку на матч против нашей команды. Тем более, что первая домашняя игра в сезоне у "Тамбова" – со "Спартаком". Руководители республики Мордовия пошли нам навстречу, местный клуб даже готов проводить свои игры в ФНЛ на стадионе "Старт" в случае, если наши матчи будут пересекаться по календарю. Большое им за это спасибо.

– Клуб поможет болельщикам Тамбова с трансфером до Саранска?

– Обязательно. Будем принимать заявки от фанатов, заказывать автобусы для тех, кто эти заявки оставил. Станем отправлять болельщиков до Саранска за счет клуба. Тем более, от Тамбова ехать 380 километров, это ближе, чем до Волгограда. От переезда на "Мордовия Арену" нам даже станет проще в плане логистики.

Первый домашний матч чемпионата России-2018/19 "Тамбов" проведет 27 июля против "Спартака". (Иван Торопцев)

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