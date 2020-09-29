Спортивный директор «Тамбова» рассказал о переговорах с «Ростовом» по Владимиру Обухову

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Ростов» сделал предложение о покупке нападающего Владимира Обухова.

— Есть определенные обсуждения, но конкретики пока нет, — заявил Худяков «СЭ». — Если будет выгодное предложение для нашего клуба, мы готовы рассмотреть. Но Обухов — наш основной нападающий. Обратились бы они раньше, было бы попроще. А сейчас осталось всего две недели до конца трансферного окна, мы просто не найдем нападающего за это время. (Сергей Федоров)