Спортивный директор «Тамбова» Худяков выступил за расширение РПЛ

Колумнист «СЭ», известный футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил увеличить количество команд РПЛ с 16 до 24 и поделить их на четыре дивизиона. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал идею расширить чемпионат России.

— Оптимальна ли существующая система проведения чемпионата? Постоянно ведутся разговоры о расширении или сокращении лиги — как к ним относитесь?

— Я считаю, надо расширять лигу, — сказал Худяков в комментарии «СЭ». — Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

— В РПЛ довольно большой взнос. Где искать средства? В России почти нет частных клубов.

— Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже о Италии, Англии, они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать. Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка. Тогда будет переходить новичкам, у которых инфраструктура. «Нижний Новгород», «Балтика», например, у которых есть стадион.

— Даже при огромных бюджетных вливаниях клубы в провинции умирают, уже целая зона Восток исчезла в ПФЛ — почему?

— Зона Восток — это огромные перелеты, а бюджет там 30-40-50 миллионов рублей. Почему не исчезла зона Запад или Центр? Потому что что все рядом. Логистика сжирает много денег.

— Какой вы видите оптимальную систему проведения чемпионата: сколко команд, кругов, система «весна-осень» или «осень-весна»?

— Не знаю, как лучше. Существующая система тоже имеет место быть. Просто при составлении календаря надо учитывать, что у нас есть жаркие команды из городов, где можно играть до середины ноября-декабря. Сочи, Краснодар, Ростов, Грозный, крытый стадион в Питере. Надо календарь составлять так, чтобы эти команды играли последнии зимние матчи проводили дома. В Саранске, например, сейчас уже минус семь. А что будет в последних двух турах в середине декабря? Надо об этом тоже думать.

— Где вы видите «Тамбов» в такой системе — за что будет бороться клуб и для чего существовать?

— Перспективы какие могут быть? Мы даже не знаем, что будет с клубом через месяц. Мы хотим сохранить команду.

(Константин Колмаков)