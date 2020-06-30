Спортивный директор «Оренбурга»: «Ждем решения Роспотребнадзора. Возможно, выставим против «Урала» боевой состав»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что речи об отмене завтрашнего матча с «Уралом» сейчас не идет.

Напомним, перед игрой с «Краснодаром» у шести футболистов команды был выявлен коронавирус. Клуб решил не выставлять на встречу с «быками» молодежь, поэтому «Оренбургу» засчитали поражение.

— На 90 процентов матч с «Уралом» состоится, — говорит Андреев. — Но каким составом мы сыграем, пока не знаем. Ждем разрешения от Роспотребнадзора.

— Когда последует это разрешение?

— Пока не знаем.

— Есть шансы, что сыграете основой?

— Мы сдали уже четыре теста. Они все отрицательные. Другое дело, допустят ли контактных лиц? Если разрешат, то выставим боевой состав. Если нет, то, видимо, сыграем молодежью. Пока так. (Виталий Айрапетов)