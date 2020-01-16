Спортивный директор «Кельна»: «Прекрасно знаем, чего можно ждать от Хеведеса»

Спортивный директор «Кельна» Хорст Хельдт заявил, что очень хочет видеть в команде защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса.

— Мы пока сделали все, что могли, — приводит слова Хельдта Fussball News со ссылкой на Sky Sport News HD. — Это опытный игрок, который давно доказал свою состоятельность. Нам нужен центральный защитник. К тому же, Бенедикт может сыграть на нескольких позициях. Любой новичок должен проявить себя, но мы прекрасно знаем, чего можно ждать от Хеведеса.

Клубы продолжают обсуждать условия трансфера, при этом сам игрок уже заручился поддержкой Юрия Семина.

У игрока состоялся разговор с главным тренером, во время которого 31-летний немец попросил не препятствовать его возвращению в Германию.

Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года за 4 млн евро, подписав соглашение до лета 2022. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в РПЛ.