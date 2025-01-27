«Спартаку» предлагали купить Абухляля за 8-10 миллионов евро
Вингер «Тулузы» Закария Абухляль мог продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, московскому клубу предлагали оформить трансфер 24-летнего марокканца за 8-10 миллионов евро. Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал рассматривать футболиста из-за его характера и нестабильной игры.
В текущем сезоне Абухляль провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Metaratings
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|18
|11
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|3
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|37
|
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|35
|
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|
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|
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|4
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|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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Крылья Советов
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|1
|3
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