«Спартаку» предлагали купить Абухляля за 8-10 миллионов евро

Вингер «Тулузы» Закария Абухляль мог продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московскому клубу предлагали оформить трансфер 24-летнего марокканца за 8-10 миллионов евро. Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал рассматривать футболиста из-за его характера и нестабильной игры.

В текущем сезоне Абухляль провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.