Metaratings: «Спартак» зимой отказался от трансфера опорника «Коринтианса» Веры

Полузащитник «Коринтианса» Фаусто Вера в зимнее трансферное окно мог перейти в «Спартак».

По информации источника, «Спартак» долгое время следил за 23-летним аргентинцем, но зимой решил отказаться от его трансфера, отложив вопрос приобретения опорного полузащитника до летнего трансферного окна.

Вера выступает за «Коринтианс» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за бразильский клуб 11 матчей во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро. Его контракт с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2026 года.