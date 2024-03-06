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Сегодня, 18:43

Metaratings: «Спартак» зимой отказался от трансфера опорника «Коринтианса» Веры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Коринтианса» Фаусто Вера в зимнее трансферное окно мог перейти в «Спартак».

По информации источника, «Спартак» долгое время следил за 23-летним аргентинцем, но зимой решил отказаться от его трансфера, отложив вопрос приобретения опорного полузащитника до летнего трансферного окна.

Вера выступает за «Коринтианс» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за бразильский клуб 11 матчей во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро. Его контракт с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2026 года.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Коринтианс
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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