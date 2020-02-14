«Спартак» заключил новый контракт с Маркитесовым
12:30
«Спартак» заключил новый контракт с полузащитником Дмитрием Маркитесовым. Трудовое соглашение 18-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2023 года.
Игрок занимался в спартаковской школе с 2007 года, в 2018-м дебютировал за дубль, а год назад — за «Спартак-2». Этой зимой Доменико Тедеско привлек Маркитесова к сборам с первой командой.
? «Спартак» продлил контракт с Дмитрием Маркитесовым— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) February 14, 2020
Трудовое соглашение 18-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2023 года ?https://t.co/ylufNe2XXm
Желаем Диме дальнейшего прогресса и успехов в родном красно-белом клубе!#Маркитесов #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/xvmrtcj2rX
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