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«Спартак» заключил новый контракт с Маркитесовым

12:30
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«Спартак» заключил новый контракт с полузащитником Дмитрием Маркитесовым. Трудовое соглашение 18-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2023 года.

Игрок занимался в спартаковской школе с 2007 года, в 2018-м дебютировал за дубль, а год назад — за «Спартак-2». Этой зимой Доменико Тедеско привлек Маркитесова к сборам с первой командой.

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