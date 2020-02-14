«Спартак» заключил новый контракт с Маркитесовым

«Спартак» заключил новый контракт с полузащитником Дмитрием Маркитесовым. Трудовое соглашение 18-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2023 года.

Игрок занимался в спартаковской школе с 2007 года, в 2018-м дебютировал за дубль, а год назад — за «Спартак-2». Этой зимой Доменико Тедеско привлек Маркитесова к сборам с первой командой.