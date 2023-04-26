Митрофанов: «РФС и вся футбольная общественность поддерживает возвращение пива на стадионы»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о возвращении продажи пива на стадионах.

— РФС, вся футбольная общественность поддерживает принятие такого законопроекта. Важная задача перед профессиональным спортом — постепенный уход от бюджетного финансирования и создание условий для получения доходов от коммерческих источников. Пивные напитки поддерживают спорт в частности.

После матча Россия — Япония и беспорядков в 2002 году были обсуждения запретов, но с 2005 года произошли огромные изменения. Построены прекрасные стадионы, на которых проводился ЧМ, параллельно появилось несколько суперсовременных арен. Все стадионы, где проводят соревнования клубы РПЛ, оборудованы системами видеонаблюдения. Почти нет мертвых зон. Внедрена система идентификации болельщиков. Мы с правоохранительными органами знаем абсолютно все про каждого человека.

Это хорошая профилактика. В случае нарушения наказываем именно того человека, который допустил нарушение.

В прошедшем туре РПЛ из 54 человек, привлеченных к административной ответственности, только 23 из них были привлечены за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Это по всей стране, — сказал Митрофанов.

— Повлияет ли продажа пива на посещаемость стадионов?

— Средняя посещаемость у нас снизилась по объективным причинам. Наша задача сейчас — вернуть людей на трибуны, вернуть те цифры, которые мы себе ставили в 2018-19 годах. Без стимулирования это невозможно. Просто так люди не придут. Люди хотят потреблять футбол во всем аспекте, для этого должны быть условия.

Ранее в Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.