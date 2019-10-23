«Спартак» вспомнил гол Шмарова. 30 лет последней победе москвичей в чемпионате СССР

23 октября 2019 года исполняется 30 лет последней победе «Спартака» в чемпионатах СССР. Решающий мяч в матче с киевским «Динамо» (2:1) на 90-й минуте встречи со штрафного забил нападающий Валерий Шмаров.

Twitter красно-белых отметил эту дату и вспомнил знаковый момент в клубной истории.

? Футболка и бутсы, в которых Шмаров забил, пожалуй, самый памятынй мяч в истории «Спартака», хранятся в нашем музее.#СпартакЧемпион pic.twitter.com/PsHgzqHsLj — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 23, 2019

«На тренировках я клал такие восемь из десяти». 30 лет легендарному голу Шмарова в золотом матче «Спартак» — «Динамо» (Киев)

