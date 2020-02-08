«Спартак» — великий чемпион». В Аргентине есть страстный фанат красно-белых
«Спартак», после матча с «Партизаном» (3:2) выигравший турнир Кубок Париматч Премьер, в своем Instagram опубликовал сообщение от юного болельщика красно-белых.
Как отмечается, Исидро живет в Аргентине и болеет за «Спартак» уже несколько лет. В частности, он поддерживает нападающего Эсекиэля Понсе, который забил сегодня один из голов.
В этом году игроки отправили мальчику в подарок форму, а в ответ получили сообщения с благодарностью от Исидро.
— Я благодарю Эсекиэля Понсе и всех игроков моей любимой команды за подарки и внимание, — сказал мальчик. — Спасибо за приветы и пожелания, я — ваш фанат. «Спартак» — великий чемпион.
Голу Понсе в матче #СпартакПартизан среди многих радовался и персональный болельщик Эсекеля в Аргентине Исидро — он болеет за «Спартак» уже несколько лет!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 8, 2020
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В этом году игроки отправили ему в подарок нашу форму и получили теплый аргентинский привет ??
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