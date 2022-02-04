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Сегодня, 12:07

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Бакаевым, Кутеповым и Рассказовым

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении соглашений с Зелимханом Бакаевым, Ильей Кутеповым и Николаем Рассказовым, чьи контракты с клубом заканчиваются летом 2022 года.

— В 2022 году заканчиваются контракты у Селихова, Кутепова, Рассказова и Бакаева. С кем из них «Спартак» планирует продлить контракт?

— Нет-нет, у Селихова контракт действует до 2023 года. Его нет в этом списке. Говоря о других футболистах, все три ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведем диалог со всеми тремя, но нужно время. Надеюсь, что в ближайшие дни у нас будут какие-то новости — это не обязательно касается игроков, чьи контракты заканчиваются в этом году, но мы готовим кое-что на будущее. Для «Спартака» очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал. Так мы уже сделали в случае с Умяровым, Айртоном и Игнатовым. Работаем и над соглашением других игроков — надеемся закрыть эти вопросы в ближайшие дни.

— По тренировочным матчам Бакаев произвел хорошее впечатление. Какова ситуация с его продлением?

— Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

— Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильей Кутеповым?

— Кутепов мне очень нравится, и я надеюсь, что он останется в «Спартаке». Илья мне импонирует не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Александр Селихов
Зелимхан Бакаев
Илья Кутепов
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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