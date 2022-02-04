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Сегодня, 12:08

«Спартак» пока не предложил Ларссону новый контракт

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани сообщил, что клуб пока не делал предложения о продлении контракта шведскому нападающему Джордану Ларссону. Соглашение 24-летнего футболиста с красно-белыми заканчивается летом 2023 года.

— Соглашение с Джорданом Ларссоном также истекает в 2023 году. Я разговаривал с ним на сборе в Дубае, и он не стал комментировать вопрос о продлении своего контракта со «Спартаком». Может быть, вы прокомментируете?

— Да, я могу сделать это. Думаю, в данный момент Джордану нужно просто оставаться спокойным и не думать об этом. Конечно, мы разговариваем об этом. Сейчас первоначальная задача и клуба, и игрока заключается в том, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона. После этого мы будем смотреть. Сейчас мы сфокусированы на работе и хотим помочь Джордану вернуться на уровень фантастического для него сезона-2020/21.

— То есть вы обсуждали с ним продление, но нового контракта клуб пока не предложил?

— Нет, пока не обсуждали с Ларссоном продление контракта. Самое главное, чтобы прежний Ларссон вернулся. Мы открыты для диалога, но Джордану нужно работать — после этого мы обсудим с ним вопрос о контракте. Вопрос Ларссона — это вопрос упорной работы.

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года. С тех пор он провел за команду 81 матч, забив в них 27 голов. В прошлом сезоне Ларссон стал с 15 голами лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Джордан Ларссон
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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