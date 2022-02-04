«Спартак» пока не предложил Ларссону новый контракт

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани сообщил, что клуб пока не делал предложения о продлении контракта шведскому нападающему Джордану Ларссону. Соглашение 24-летнего футболиста с красно-белыми заканчивается летом 2023 года.

— Соглашение с Джорданом Ларссоном также истекает в 2023 году. Я разговаривал с ним на сборе в Дубае, и он не стал комментировать вопрос о продлении своего контракта со «Спартаком». Может быть, вы прокомментируете?

— Да, я могу сделать это. Думаю, в данный момент Джордану нужно просто оставаться спокойным и не думать об этом. Конечно, мы разговариваем об этом. Сейчас первоначальная задача и клуба, и игрока заключается в том, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона. После этого мы будем смотреть. Сейчас мы сфокусированы на работе и хотим помочь Джордану вернуться на уровень фантастического для него сезона-2020/21.

— То есть вы обсуждали с ним продление, но нового контракта клуб пока не предложил?

— Нет, пока не обсуждали с Ларссоном продление контракта. Самое главное, чтобы прежний Ларссон вернулся. Мы открыты для диалога, но Джордану нужно работать — после этого мы обсудим с ним вопрос о контракте. Вопрос Ларссона — это вопрос упорной работы.

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года. С тех пор он провел за команду 81 матч, забив в них 27 голов. В прошлом сезоне Ларссон стал с 15 голами лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ.