«Урал» продлил контракт с вратарем Годзюром

«Урал» объявил о продлении контракта с вратарем Ярославом Годзюром.

Новое соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца июня 2023 года.

?"Урал" продлил контракт с Ярославом Годзюром!Новый договор действителен до лета 2023 г.



За 4,5 года вратарь своей игрой много раз дарил нам приятные эмоции. Всего за «Урал» — 112 матчей! На счету Годзюра два полных чемпионата проведённых за «шмелей» без замен. pic.twitter.com/acfJI38w6B — ФК Урал (@FCURAL) February 4, 2022

Годзюр выступает за «Урал» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел за команду из Екатеринбурга 4 матча и пропустил 5 голов.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 19 очками в 18 матчах.