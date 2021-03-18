Стадион «Спартака» получил новое название

Стадион «Спартака» официально сменил название с «Открытие арена» на «Открытие банк арена».

О планах по переименованию стадиона стало известно в декабре прошлого года.

«С 18 марта «Открытие арена» (стадион ФК «Спартак-Москва») получил название «Открытие банк арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях», — говорится в сообщении банка.

Во время матча 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» 18 новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие банк арена».

Напомним, стадион «Спартака» построен летом 2014 года. В феврале 2013 года стало известно, что арена получит название в соответствии с названием спонсора, банка «Открытие». «Спартак» заключил с банком соглашение на 5 лет, в 2018 году оно было продлено до 2023 года.