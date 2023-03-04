«Спартак» — «Урал»: пенальти в ворота Селихова помог назначить судья из Петербурга. Почему не удален Дуарте?
На 24-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» в штрафной площади красно-белых упал Алексей Каштанов, стремившийся замкнуть передачу партнера. Арбитр Виталий Мешков не квалифицировал действия Алексиса Дуарте как нарушение правил и не указал на 11-метровую отметку.
Но вмешался видеоарбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. В итоге после достаточно долгой проверки самим ВАР и позднее Мешковым, отнявшей почти четыре минуты, судья назначил пенальти и вынес Дуарте предупреждение.
С вердиктом арбитра, проводившего 200-й матч в чемпионате России, можно согласиться. Спартаковский защитник действительно придержал соперника, находившегося перед ним. Но при этом нельзя утверждать, что показанные повторы позволяют сделать однозначный вывод — качество показа спорного эпизода оставляет желать лучшего.
Вопрос также в том, почему Мешков, долго изучавший повторы, не удалил Дуарте за лишение соперника явной возможности забить гол. Он не увидел такой возможности, потому что Каштанов не владел мячом?
Наконец, обращает на себя внимание назначение ВАР из Петербурга на игру с участием главного конкурента «Зенита» в борьбе за золото. Наверняка найдется немало болельщиков красно-белых, которые начнут строить теорию заговора. В условиях обострившейся конкуренции в чемпионате России таких назначений, пожалуй, лучше избегать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2