«Спартак» требует справедливости для маскота, уволенного из «Арсенала» после 27 лет работы

«Спартак» присоединился к флэшмобу в поддержку Ганнерзавра, многолетнего маскота лондонского «Арсенала». Джерри Куй развлекал болельщиков во время матчей на протяжении 27 лет, а этим летом попал под сокращение расходов клуба.

В сети болельщики массово требуют восстановить справедливость. Красно-белые в англоязычном аккаунте написали хэштег #JusticeForGunnersaurus («Справедливость для Ганнерзавра»).