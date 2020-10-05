РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» требует справедливости для маскота, уволенного из «Арсенала» после 27 лет работы

21:05
Андрей Аршавин и Ганнерзавр. Фото AFP
Андрей Аршавин и Ганнерзавр. Фото AFP
Теги:

«Спартак» присоединился к флэшмобу в поддержку Ганнерзавра, многолетнего маскота лондонского «Арсенала». Джерри Куй развлекал болельщиков во время матчей на протяжении 27 лет, а этим летом попал под сокращение расходов клуба.

В сети болельщики массово требуют восстановить справедливость. Красно-белые в англоязычном аккаунте написали хэштег #JusticeForGunnersaurus («Справедливость для Ганнерзавра»).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир