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«Спартак» — «Тамбов»: все голы матча

18:19
Матч «Спартак» — «Тамбов». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч «Спартак» — «Тамбов». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» одержал победу над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Счет открыл Джордан Ларссон на 27-й минуте.

Во второй половине Эсекиэль Понсе увеличил преимущество хозяев.

Через три минуты Герман Онугха отыграл один мяч.

Ларссон в концовке встречи сделал дубль, выйдя в лидеры гонки бомбардиров.

Самюэль Жиго через четыре минуты сделал счет разгромным.

В добавленное время Понсе также оформил дубль и догнал Ларссона по голам в сезоне.

Спартак — Тамбов

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