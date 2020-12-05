Жиго подвел итог матча «Спартака» с «Тамбовом»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ.
— Хорошая игра, — сказал в комментарии «СЭ» Жиго. — Не самый простой матч, но мы победили — это самое главное. Да, «Спартак» сейчас на первом месте, но у ЦСКА и «Зенита» по матчу в запасе, так что посмотрим.
(Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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