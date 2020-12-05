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Жиго подвел итог матча «Спартака» с «Тамбовом»

19:31

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Хорошая игра, — сказал в комментарии «СЭ» Жиго. — Не самый простой матч, но мы победили — это самое главное. Да, «Спартак» сейчас на первом месте, но у ЦСКА и «Зенита» по матчу в запасе, так что посмотрим.
(Севастиан Терлецкий)

Спартак — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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