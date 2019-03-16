"Спартак" разгромил "Зенит" в матче молодежного первенства

"Спартак" с разгромным счетом обыграл "Зенит" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (5:1). Хет-триком в составе красно-белых отметился форвард Александр Руденко.
"Спартак" набрал 38 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Зенит" с 33 баллами располагается на 7-й строчке.
Молодежные команды
20-й тур
"Спартак - мол." (Москва) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 5:1 (1:0)
Голы: Данилин, 15 (1:0). Руденко, 70 (2:0). Мохбалиев, 80 (3:0). Руденко, 83 (4:0). Руденко, 86 (5:0). Алоян, 90+4 (5:1).
Судья: Хромей (Воронеж).
16 марта. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
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