РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» разгромил «Пахтакор». Соболев отметился голом

15:51
Теги:

«Спартак» провел товарищеский матч против «Пахтакора». Игра прошла на стадионе «Открытие Арена».

Красно-белые победили с крупным счетом — 4:0. Голами отметились Александр Соболев, Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон и Гус Тил.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Пахтакор» — 4:0 (2:0)

Голы: Соболев, 21 (1:0). Понсе, 27 (2:0). Ларссон, 83 (3:0). Тил, 87 (4:0).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 75), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Мельгарехо, 83), Крал, Бакаев (Тил, 75), Зобнин (Гулиев, 82), Соболев (Ларссон, 58), Понсе (Мирзов, 82).

«Пахтакор»: Кувватов, Азамов, Сайфиев, Алижонов (Салимов, 67), Исмаилов, Хамдамов (Собиржонов, 63), Собирходжаев (Иминов, 40), Хамробеков (Козак, 46), Машарипов, Дердийок, Черан (Махмудхожиев, 78).

Предупреждения: Собирходжаев, 30. Машарипов, 40. Айртон, 66.

22 февраля. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир