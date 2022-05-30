«Спартак» проведет летний сбор в Тарасовке

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, где пройдут летние сборы команды.

— Сборы в Тарасовке. По турниру посмотрим по срокам, потому что будет Суперкубок. Нужен ли нам предсезонный турнир, я не уверен. Где стоит провести Суперкубок? Только не Питер! На «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо всегда там играть.

29 мая «Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Матч за Суперкубок запланирован на 9 июля.