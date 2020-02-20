«Спартак» прошел медосмотр перед первой тренировкой в Москве
«Спартак» прошел медицинский осмотр в Москве по окончании третьего сбора в Сочи, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что в числе прочего врачи проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов.
— На этот раз мы решили провести обследование не до сборов, а после, — цитирует «Спартак» клубного врача Михаила Бутовского. — Принципиальных различий нет. Мы изначально понимали, кто в каком состоянии находится, а на сборах имели возможность привести ребят к общему уровню подготовки. К тому же посчитали гуманным дать команде лишний день отпуска. Сегодня все футболисты успешно прошли обследование. Есть рабочие моменты, но с высокой долей вероятности практически все будут готовы помочь команде на старте второй части сезона.
? Фотогалерея сегодняшнего медосмотра команды уже у нас на сайте ??https://t.co/jwaCmIHmTF pic.twitter.com/S1v8g5jh4m— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 20, 2020