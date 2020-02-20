«Спартак» прошел медосмотр перед первой тренировкой в Москве

«Спартак» прошел медицинский осмотр в Москве по окончании третьего сбора в Сочи, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что в числе прочего врачи проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов.

— На этот раз мы решили провести обследование не до сборов, а после, — цитирует «Спартак» клубного врача Михаила Бутовского. — Принципиальных различий нет. Мы изначально понимали, кто в каком состоянии находится, а на сборах имели возможность привести ребят к общему уровню подготовки. К тому же посчитали гуманным дать команде лишний день отпуска. Сегодня все футболисты успешно прошли обследование. Есть рабочие моменты, но с высокой долей вероятности практически все будут готовы помочь команде на старте второй части сезона.