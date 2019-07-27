"Спартак" пропустил от "Тамбова". Причем тут Рассказов?

Защитник "Спартака" Николай Рассказов крайне неудачно начал этот чемпионат. Он, по общему мнению, слабо провел матчи с "Сочи" и "Ростовом". Не удается пока игроку и встреча с "Тамбовом". Именно Рассказов стал одним из главных героев эпизода, когда хозяева забили первый гол.

Сначала защитник не сумел сыграть чуть резче и завладеть мячом в районе центрального круга, прервав тем самым атаку "Тамбова". Затем допустил необязательный фол недалеко от кромки поля. А потом проиграл борьбу Михаилу Костюкову, который сделал скидку на пославшего мяч в сетку Седрика Гогуа. Правда, в этом моменте рядом был еще и Хызыр Аппаев, который, возможно, отвлек внимание спартаковца. Гогуа же удачно открылся за спину Роману Зобнину.