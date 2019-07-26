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"Спартак" проиграл "Тамбову" в молодежном первенстве

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"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. "Тамбов" с 3 баллами располагается на 9-й строчке. 

Молодежные команды 

3-й тур 

"Тамбов - мол." (Тамбов) - "Спартак - мол." (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Меренчуков, 21 (1:0). Меренчуков, 59 (2:0). 

Удаления: Морев (Тамбов - мол.), 70. Салахетдинов (Тамбов - мол.), 70. Горбулин (Спартак - мол.), 70. 

Судья: Попков (Петрозаводск).

26 июля. Тамбов. Стадион "Локомотив".

Тамбов - мол. - Спартак - мол.

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