«Спартак» прилетел в Уфу

«Спартак» прилетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы». Встреча пройдет завтра и начнется в 17.30 по московскому времени.

? Команда прилетеле в Башкортостан!



?? Завтра «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги; начало матча — в 17:30 по московскому времени.#УфаСпартак #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/ii2gy0XaFp — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 19, 2019

«Спартак» с 14 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (11) — 9-я.

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