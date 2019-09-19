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«Спартак» прилетел в Уфу

19:58
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«Спартак» прилетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы». Встреча пройдет завтра и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Спартак» с 14 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (11) — 9-я.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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