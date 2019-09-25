«Спартак» прервал серию из четырех поражений

«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 2:1. Красно-белые прервали серию из четырех поражений подряд во всех турнирах.

Ранее команда Олега Кононова проиграла «Браге», «Зениту», «Уралу» и «Уфе».

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр