"Спартак" поздравил Зе Луиша с 28-летием

Официальный Твиттер "Спартака" поздравил нападающего команды Зе Луиша​ с 28-летием.

Зе Луиш перешел в московский клуб в июне 2014 года из "Браги" за 6,5 миллионов евро. За все время в стане красно-белых принял участие в 97 встречах, забил 32 гола и отдал 22 голевых передачи.

– Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе красно-белых! – написал "Спартак" в Твиттере.

В текущем сезоне кабо-вердианский форвард сыграл в 24 матчах за "Спартак", забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.