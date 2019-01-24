"Спартак" поздравил Зе Луиша с 28-летием

Официальный Твиттер "Спартака" поздравил нападающего команды Зе Луиша с 28-летием.
Зе Луиш перешел в московский клуб в июне 2014 года из "Браги" за 6,5 миллионов евро. За все время в стане красно-белых принял участие в 97 встречах, забил 32 гола и отдал 22 голевых передачи.
– Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе красно-белых! – написал "Спартак" в Твиттере.
В текущем сезоне кабо-вердианский форвард сыграл в 24 матчах за "Спартак", забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.
Сегодня исполняется 28 лет нападающему #Спартак’а Зе Луишу.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.
Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе красно-белых! 🔴⚪️🎂#ЗеЛуиш #Spartak pic.twitter.com/8eCeIE7lcH