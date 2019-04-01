"Спартак" поздравил Владимира Бесчастных с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Владимира Бесчастных. Сегодня ему исполнилось 45 лет.

Сегодня исполняется 45 лет знаменитому нападающему #Спартак’а Владимиру Бесчастных.



В составе красно-белых четыре раза становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок СССР и дважды – Кубок России. Работал в @spartak_academy и возглавлял молодежную команду. pic.twitter.com/B2rQEWrcjK – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 апреля 2019 г.

- Сегодня исполняется 45 лет знаменитому нападающему "Спартака" Владимиру Бесчастных, - говорится в сообщении клубного Твиттера. - В составе красно-белых четыре раза становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок СССР и дважды – Кубок России. Работал в Академии "Спартака" и возглавлял молодежную команду. Поздравляем Владимира Евгеньевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в тренерской карьере!

Поздравляем Владимира Евгеньевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в тренерской карьере! 🔴⚪️🎂 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 апреля 2019 г.

Владимир Бесчастных ранее работал в тренерском штабе "Точно" и "Торпедо" (Армавир). В качестве футболиста выступал также за "Вердер", "Расинг", "Фенербахче", "Динамо", "Кубань" и другие команды. Провел 71 матч за сборную России (26 голов).

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