10:17 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Владимира Бесчастных с днем рождения

1
Обсудить

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Владимира Бесчастных. Сегодня ему исполнилось 45 лет.

 - Сегодня исполняется 45 лет знаменитому нападающему "Спартака" Владимиру Бесчастных, - говорится в сообщении клубного Твиттера. -  В составе красно-белых четыре  раза становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок СССР и дважды – Кубок России. Работал в Академии "Спартака" и возглавлял молодежную команду. Поздравляем Владимира Евгеньевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в тренерской карьере!

Владимир Бесчастных ранее работал в тренерском штабе "Точно" и "Торпедо" (Армавир).  В качестве футболиста выступал также за "Вердер", "Расинг", "Фенербахче", "Динамо", "Кубань" и другие команды. Провел 71 матч за сборную России (26 голов).

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Опрос

"Спартак" - участник гонки за золотом в чемпионате-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ