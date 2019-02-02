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"Спартак" поздравил Шалимова с юбилеем

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"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего футболиста команды Игоря Шалимова. Сегодня ему исполнилось 50 лет.

- Сегодня празднует день рождения известный российский футболист и тренер Игорь Шалимов. Ему исполняется 50 лет, - говорится в сообщении официального Инстаграма клуба. - Шалимов – воспитанник "Спартака". За первую команду красно-белых он выступал с 1986 по 1991 год, провел 122 матча и забил 25 мячей. В 1989 полузащитник стал в составе "Спартака" чемпионом СССР, а годом позже завоевал с нашей командой серебряные медали. "Спартак" поздравляет Игоря Михайловича с юбилеем и искренне желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов!

В данный момент Игорь Шалимов является главным тренером "Химок". До этого он тренировал "Краснодар".

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Сегодня празднует день рождения известный российский футболист и тренер Игорь Шалимов. Ему исполняется 50 лет! ⠀ Шалимов – воспитанник "Спартака". За первую команду красно-белых он выступал с 1986 по 1991 год, провел 122 матча и забил 25 мячей. ⠀ В 1989 полузащитник стал в составе "Спартака" чемпионом СССР, а годом позже завоевал с нашей командой серебряные медали. ⠀ @fcsm_official поздравляет Игоря Михайловича с юбилеем и искренне желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и успехов! – #ИгорьШалимов #спартак #spartak #краснобелые #фксм #fcsm

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 Фев 2019 в 1:23 PST

 

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https://www.instagram.com/p/BtWqdzZgdSX/

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