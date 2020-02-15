«Спартак» поздравил одноклубников из пляжного футбола
21:48
«Спартак» поздравил одноклубников из пляжного футбола с выходом в финал клубного чемпионата мира. В 1/2 финала красно-белые встречались с соотечественниками из «Локомотива» (3:1).
В финале пляжный «Спартак» сыграет с португальской «Брагой».
— «Спартак» вышел в финал клубного чемпионата мира! Поздравляем красно-белых братьев и желаем удачи в решающем матче. Приходите на трибуны ДС «Мегаспорт»! Парням нужна ваша поддержка, — отмечается в сообщении.
??? @Spartak_BSC вышел в финал клубного чемпионата мира!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 15, 2020
Поздравляем красно-белых братьев и желаем удачи в решающем матче ?
Приходите на трибуны ДС «Мегаспорт»! Парням нужна ваша поддержка ?? https://t.co/Ug8JXhdHo0
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