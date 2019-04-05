00:32 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Леонида Федуна с днем рождения

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"Спартак" в своем Твиттере поздравил с днем рождения владельца клуба Леонида Федуна. 5 апреля ему исполняется 63 года.

- Сегодня исполняется 63 года председателю совета директоров "Спартака" Леониду Федуну, - говорится в сообщении официального Твиттера красно-белых. - От всей души поздравляем Леонида Арнольдовича с днем рождения и желаем крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе и, конечно же, побед любимой команды!

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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