"Спартак" поздравил Карпина с юбилеем

"Спартак" поздравил Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня, 2 февраля, бывшему тренеру красно-белых, ныне возглавляющему "Ростов", исполнилось 50 лет.

Напомним, Карпин был главным тренером "Спартака" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды выигрывали серебряные медали чемпионата России.

Сегодня исполняется 50 лет Валерию Карпину – одному из ярчайших игроков в истории сборной России. Карпин выступал за "Спартак" с 1990 по 1994 год, проведя в составе нашей команды 163 матча и забив 44 мяча. Он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР/СНГ и Кубка России. ⠀

Полузащитник трижды входил в списки 33 лучших футболистов чемпионатов России (дважды – под первым номером) и является членом Клуба Григория Федотова. ⠀



За национальную сборную Карпин сыграл 73 матча и забил 17 мячей, был участником финальных стадий чемпионатов мира 1994 и 2002 годов, чемпионата Европы 1996 года. "Спартак" от души поздравляет Валерия Георгиевича, желает ему семейного счастья, здоровья и успехов! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Все о чемпионате России – здесь