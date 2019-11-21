«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения защитника и капитана команды Георгия Джикию. Сегодня ему исполнилось 26 лет.

— С днем рождения, капитан! Сегодня защитнику и капитану «Спартака» Георгию Джикии исполняется 26 лет. Поздравляем!, -говорится в сообщении официального Twitter клуба.

?? С днём рождения, капитан!



Сегодня защитнику и капитану «Спартака» Георгию Джикии исполняется 26 лет



Поздравляем!#ДНК #ДжикияНашКапитан #силавединстве pic.twitter.com/5UUloMYKdy — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 21, 2019

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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