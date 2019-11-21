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«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

11:24
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«Спартак» поздравил с днем рождения защитника и капитана команды Георгия Джикию. Сегодня ему исполнилось 26 лет.

— С днем рождения, капитан! Сегодня защитнику и капитану «Спартака» Георгию Джикии исполняется 26 лет. Поздравляем!, -говорится в сообщении официального Twitter клуба.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official

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