«Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения и выложил видео, как его разносит Бесков

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Александра Бубнова. Экс-футболисту и эксперту исполнилось 65 лет. В качестве поздравления красно-белые выложили видео, как Бубнова после одного из матчей разносит главный тренер Константин Бесков.

Александру Бубнову — 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики ? pic.twitter.com/EPaHOtXhef — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020

«Александру Бубнову — 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики», — говорится в сообщении красно-белых.

Бубнов защищал цвета «Спартака» с 1983 по 1989 год и выиграл в его составе два чемпионата СССР.