«Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения и выложил видео, как его разносит Бесков
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Александра Бубнова. Экс-футболисту и эксперту исполнилось 65 лет. В качестве поздравления красно-белые выложили видео, как Бубнова после одного из матчей разносит главный тренер Константин Бесков.
Александру Бубнову — 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики ? pic.twitter.com/EPaHOtXhef— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020
«Александру Бубнову — 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики», — говорится в сообщении красно-белых.
Бубнов защищал цвета «Спартака» с 1983 по 1989 год и выиграл в его составе два чемпионата СССР.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.