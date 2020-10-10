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«Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения и выложил видео, как его разносит Бесков

22:37

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Александра Бубнова. Экс-футболисту и эксперту исполнилось 65 лет. В качестве поздравления красно-белые выложили видео, как Бубнова после одного из матчей разносит главный тренер Константин Бесков.

«Александру Бубнову — 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики», — говорится в сообщении красно-белых.

Бубнов защищал цвета «Спартака» с 1983 по 1989 год и выиграл в его составе два чемпионата СССР.

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