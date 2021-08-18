«Спартак» показал поздравительные коридоры для Джикии, Максименко и Литвинова
15:23
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал видео с поздравительным коридором для капитана команды Георгия Джикии, вратаря Александра Максименко и полузащитника Руслана Литвинова.
Ранее стало известно, что 27-летний Джикия продлил контракт с красно-белыми до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
23-летний Максименко получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Литвинову исполнилось 20 лет 18 августа 2021 года.
Джикия и Максименко получили поздравления от команды в честь продления контракта и первого вызова в основную сборную соответственно ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 18, 2021
?
Также через коридор прошёл сегодняшний именинник Руслан Литвинов ? pic.twitter.com/ikJgBq96dE
Читайте также
5
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю