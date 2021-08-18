«Спартак» показал поздравительные коридоры для Джикии, Максименко и Литвинова

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал видео с поздравительным коридором для капитана команды Георгия Джикии, вратаря Александра Максименко и полузащитника Руслана Литвинова.

Ранее стало известно, что 27-летний Джикия продлил контракт с красно-белыми до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

23-летний Максименко получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Литвинову исполнилось 20 лет 18 августа 2021 года.