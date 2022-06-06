Агент Маурисио: «Если российские клубы хотят подписать его, нужно поспешить»

Агент Пьер Фернандес рассказал, что бразильский полузащитник Маурисио в скором времени подпишет контракт с клубом из стран Персидского залива.

«Интереса или предложений из России так и не было. Но Маурисио в скором времени подпишет контракт с клубом из стран Персидского залива. К нему большой интерес из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ. У нас много предложений. Так что если российские клубы хотят подписать Маурисио, нужно поспешить. Сам он, конечно, хотел бы вернуться в Россию», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В России Маурисио выступал за «Терек» («Ахмат») и «Зенит». В общей сложности он провел в России семь лет. В составе питерской команды полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России в сезоне 2015/16.

В сезоне-2021/22 он выступал за греческий «Панатинаикос».