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Агент Маурисио: «Если российские клубы хотят подписать его, нужно поспешить»

Агент Маурисио заявил, что к игроку проявляют большой интерес клубы из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Пьер Фернандес рассказал, что бразильский полузащитник Маурисио в скором времени подпишет контракт с клубом из стран Персидского залива.

«Интереса или предложений из России так и не было. Но Маурисио в скором времени подпишет контракт с клубом из стран Персидского залива. К нему большой интерес из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ. У нас много предложений. Так что если российские клубы хотят подписать Маурисио, нужно поспешить. Сам он, конечно, хотел бы вернуться в Россию», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В России Маурисио выступал за «Терек» («Ахмат») и «Зенит». В общей сложности он провел в России семь лет. В составе питерской команды полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России в сезоне 2015/16.

В сезоне-2021/22 он выступал за греческий «Панатинаикос».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-esli-rossijskie-kluby-hotyat-podpisat-maurisio-nuzhno-pospeshit-u-nas-mnogo-predlozhenij/
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
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