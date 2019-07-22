"Спартак" подтвердил переход Ханни в катарскую "Аль-Гарафу"

"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.

Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" в начале прошлого года. На его счету 38 матчей за красно-белых, 6 голов и 8 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 6 миллионов евро.

🔴⚪ Софьян Ханни покидает «Спартак»



«Спартак» и «Аль-Гарафа» согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни. 28-летний алжирец подписал контракт с катарским клубом.https://t.co/vhwwBIyua7



👏🏻 Благодарим Софьяна и желаем успехов в новом клубе!#Спартак #Ханни pic.twitter.com/GqVV6jnIMU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 июля 2019 г.

Все о трансферах – здесь