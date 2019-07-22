17:25 | Футбол — РПЛ

"Спартак" подтвердил переход Ханни в катарскую "Аль-Гарафу"

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"Спартак" и "Аль-Гарафа" согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний алжирский футболист подписал контракт с катарским клубом.

Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" в начале прошлого года. На его счету 38 матчей за красно-белых, 6 голов и 8 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 6 миллионов евро.

 

Все о трансферах – здесь

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-07-22-sofyan_khanni_pokidayet_spartak/

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